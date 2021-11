Charlene a-t-elle failli mourir en Afrique du Sud ? La princesse nourrie avec une paille depuis 6 mois

L'état de santé de la princesse Charlene est-il plus préoccupant que ce que le palais laisse entendre ? A en croire une source de Page Six, citée le 22 novembre 2021, l'épouse du prince Albert de Monaco serait dramatiquement affaiblie par les diverses interventions chirurgicales qu'elle a subies ces derniers mois, alors qu'elle était en Afrique du Sud. Interventions à cause desquelles elle aurait même frôlé la mort...

"Nous ne savons pas pourquoi le palais minimise le fait qu'elle a failli mourir en Afrique du Sud", a commenté la source au média américain. Souffrant d'une sévère infection au nez, aux oreilles et à la gorge, l'ex-nageuse de 43 ans a été opérée à plusieurs reprises. Au fil de ces opérations, la princesse Charlene a perdu beaucoup de poids : "Elle n'a pas pu manger d'aliments solides depuis plus de six mois à cause de toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies depuis. Elle n'a pu absorber des liquides qu'avec une paille, elle a donc perdu près de la moitié de son poids corporel." Certes épuisée, Charlene de Monaco ne souffrirait pas pour autant "de graves problèmes de santé mentale", comme ont pu l'affirmer certaines rumeurs.

Partie dans son pays d'origine en début d'année, pour une mission de sauvetage des rhinocéros, la princesse Charlene est finalement rentrée le 8 novembre dernier au Rocher. Après une rapide séance photo au palais avec Albert et leurs jeunes enfants, Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans), la quadragénaire a rejoint un centre de soins spécialisé en dehors de la principauté pour plusieurs semaines de convalescence. Elle a donc brillé par son absence vendredi 19 novembre, jour de la Fête nationale de Monaco. Ses jumeaux ont d'ailleurs touché les Monégasques en plein coeur en adressant de tendres messages à leur mère depuis le balcon du palais princier.