Jazmin Grimaldi : Rare photo de la fille du prince Albert avec sa discrète maman, Tamara Rotolo

Rares sont les apparitions de Tamara Rotolo ! La dernière publication de sa fille Jazmin Grace Grimaldi sur Instagram n'est pas donc passée inaperçue. Le 9 mai 2021, à l'occasion de la fête des Mères célébrée ce jour-là aux Etats-Unis, l'Américaine de 59 ans a eu droit à une tendre déclaration d'amour de sa fille, née de ses brefs amours avec un certain prince Albert de Monaco.

"L'amour d'une mère est toujours en pleine floraison. Joyeux fête des Mères à toutes les mères et femmes phénoménales qui ont inspiré, nourri, aimé inconditionnellement et impacté nos vies (...)", Jazmin a-t-elle écrit que le réseau social. "Je suis reconnaissante d'avoir connu et de continuer à grandir avec l'amour et la sagesse de ma maman et des nombreuses figures incroyables et uniques jusqu'à présent dans ma vie. Je suis reconnaissante tous les jours pour ces âmes, ce sont les bénédictions qui nous font et offrent des leçons qui nous façonnent vraiment. Aussi joyeux ou complexe qu'il soit, il n'y a pas de lien tel que celui entre une mère et une fille."

Pour accompagner son message de fête des Mères, la chanteuse et comédienne de 29 ans a partagé deux photos la montrant au côté de sa mère Tamara, dans un champ de tulipes. L'occasion de voir leur ressemblance frappante ! Jazmin a également ressorti une photo d'enfance sur laquelle mère et fille posent en tenues assorties.