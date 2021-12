Albert de Monaco : Ses enfants Jacques et Gabriella émerveillés par Noël, Charlene absente mais le clan en renfort

La féérie de Noël a gagné le monde entier et, à Monaco, on a mis les petits plats dans les grands. Vendredi 3 décembre, la famille princière a été vue à un bel évènement. Le prince Albert, qui doit composer avec l'absence très remarquée de sa femme Charlene - au repos après avoir regagné la principauté depuis l'Afrique du Sud -, a fait grand plaisir à ses enfants.

En effet, le souverain s'est rendu à l'ouverture du marché de Noël. Une sortie en compagnie de Jacques et Gabriella, aux anges ! Les enfants du prince, qui vont fêter leurs 7 ans le 10 décembre, se sont promenés entre les stands de confiseries, le joli carrousel d'époque et divers manèges, ayant même droit à un tour dans l'un d'entre eux, confortablement assis dans une nacelle en forme de boule de Noël !

Tous deux portaient des masques de protection contre le coronavirus - le variant Omicron fait planer la menace sur les fêtes de fin d'année - malgré leur jeune âge et le fait que l'évènement se tenait en extérieur. Nul doute que le souverain tient à la bonne santé de ses héritiers. Gabriella avait poussé son enthousiasme pour Noël en portant un serre-tête en forme d'oreilles de renne ! On est curieux de savoir ce que les rennes du Père Noël lui déposeront au pied du sapin...

Le prince Albert, qui a dû plusieurs fois démentir les rumeurs insistantes autour de son couple avec Charlene pendant sa longue escapade africaine, a aussi pu compter sur les membres de son clan. A ses côtés, on a notamment vu sa soeur la princesse Caroline de Hanovre, Pierre Casiraghi avec sa femme Béatrice Borromeo et leurs enfants Francesco et Stefano mais aussi Roisin Wittstock - belle-soeur de Charlene - et ses enfants Kaia Rose et Bodie. Nul doute que les Monégasques ont hâte de revoir Charlene déambuler dans les rues de la principauté dès que sa santé le lui permettra.