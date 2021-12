Diaporama Charlene de Monaco au repos : Son père s'exprime sur ses opérations

4 / 16

Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 26 janvier 2021. © Olivier Huitel / Pool Monaco /Bestimage

TT.SS.HH. Prince Albert II, Princess Charlene of Monaco and their children Prince Jacques and Princess Gabriella attend the Sainte Devote celebrations. Sainte Devote is the Patron Saint of The Principality Of Monaco and France's Mediterranean Corsica island. This year the configuration has been changed due to the Covid-19 epidemic. The mass took place in a small committee and the traditional conflagration of the boat took place on the Quai Albert 1er. On January 26, 2021 in Monaco.