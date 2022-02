Charlene de Monaco en convalescence : le prince Albert donne enfin des nouvelles

La santé de la princesse Charlene de Monaco est devenue le sujet d'un feuilleton à rebondissements. Alors qu'elle a passé plusieurs mois de l'année 2021 en Afrique, où elle était initialement en déplacement pour son association, de graves problèmes ORL l'ont empêchée de rentrer en principauté. Après trois opérations, elle a finalement regagné le Rocher en novembre dernier. Un retour très bref puisque, dans la foulée, elle prenait le chemin de la Suisse pour poursuivre sa convalescence. Depuis, elle reste tapie dans l'ombre...

Ce jeudi 17 février 2022, son mari le prince Albert de Monaco est sorti du silence pour donner quelques nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son épouse ; le couple a fêté à distance ses 10 ans de mariage en juillet dernier. Interrogé par le journal Monaco-Matin, depuis son lieu de vacances - après un séjour à Pékin à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, lui qui est membre du Comité international olympique -, le souverain a déclaré : "La princesse Charlène va beaucoup mieux et j'espère qu'elle sera de retour très prochainement en Principauté."

Enfin le bout du tunnel pour la princesse Charlene, laquelle a raté plusieurs évènements incontournables de Monaco comme la Fête nationale et la Sainte-Dévote ? Le dernier communiqué du palais princier, diffusé le 27 janvier, rapportait déjà que "la convalescence de S.A.S. la Princesse Charlène se poursuit actuellement de façon satisfaisante et est très encourageante" mais devait encore "prendre plusieurs semaines", la faute, notamment, à des soins dentaires.

Charlene de Monaco (44 ans), au coeur d'une flopée de rumeurs allant d'une chirurgie esthétique ratée à un coup de folie l'ayant conduite en rehab en passant par des envies de divorce, est donc pour l'heure toujours isolée en Suisse. Un long séjour loin de son mari et de leurs enfants, Jacques et Gabriella (7 ans) qui doit, on l'imagine, lui peser sur le moral. Solo avec ses héritiers, le prince Albert multiplie les sorties avec eux afin qu'ils ne se morfondent pas à la maison, chagrinés par l'absence de leur maman...