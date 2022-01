Stéphanie de Monaco victorieuse avec Jacques et Gabriella sur la pelouse, Albert encore battu !

Report du Bal de la Rose, Festival International du Cirque de Monte Carlo annulé... les temps sont durs pour Monaco, la principauté devant composer avec la crise sanitaire. Malgré tout, la famille princière a pu se réjouir de réussir à maintenir l'organisation de la seconde édition de la Fight Aids Cup.

Le match, exceptionnel, a eu lieu le lundi 24 janvier 2022 à 18h30 au stade Louis II et il opposait l'équipe du prince Albert II de Monaco, les Barbagiuans, contre l'équipe de la princesse Stéphanie, l'équipe du Cirque. Ce match de charité a été maintenu car tenu en extérieur - moins de risques de contaminations alors que le variant Omicron sème la menace - et a pour but de soutenir Fight Aids Monaco, association qui lutte contre le virus du VIH, soutenue par AS Monaco, et dont la princesse Stéphanie est la fidèle présidente.

Dans l'équipe du prince - toujours solo depuis que son épouse Charlene a trouvé refuge en Suisse pour sa convalescence -, il y avait notamment Didier Deschamps, Flavio Roma, Ludovic Giuly, Marco Simone, Claude Puel, Charles Leclerc, Bruno Bellone, Youri Djorkaeff, en capitaine Louis Ducruet, et en coach, Arsene Wenger ! Ce qui n'a pas empêché la victoire par 2 buts à 0 de l'équipe du cirque, renforcée par la présence de Morientes, William Gallas, Marco Materazzi ou Laure Boulleau, la seule fille sur le terrain. Pour la première édition, l'équipe du cirque avait aussi remporté la rencontre aux penaltys.

Lors de cette rencontre, la princesse Stéphanie était bien évidemment présente, chaudement vêtue et le visage protégée par un masque. Elle a été vue discutant avec les joueurs ainsi qu'avec son frère Albert et a notamment posé pour des photos souvenirs en compagnie de Jacques et Gabriella (7 ans), que l'on image attristés par l'absence de leur maman. Ce 25 janvier, Charlene de Monaco fête d'ailleurs son anniversaire. Aura-t-elle droit à une visite de ces derniers à la clinique où elle a posé ses valises il y a quelques semaines ? Affaire à suivre...