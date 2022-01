Charlene de Monaco : Des photos inédites et intimes de la princesse publiées pour son anniversaire

Joyeux anniversaire Charlene ! Ce 25 janvier, l'ancienne nageuse sud-africaine devenue princesse monégasque depuis son mariage avec Albert de Monaco, souffle une bougie de plus. Pour l'occasion, et alors qu'elle ne donne des nouvelles qu'avec parcimonie depuis qu'elle a entamé sa convalescence en Suisse, sa fondation a voulu marquer le coup.

Sur le compte Instagram de l'organisme de charité, qui oeuvre notamment pour la défense des rhinocéros en Afrique, on a ainsi pu voir une vidéo de trois minutes retraçant la vie et le parcours de Charlene de Monaco grâce à une flopée de photos inédites. "Joyeux anniversaire princesse Charlene ! Nous vous honorons pour tout ce que vous donnez toujours de vous-même afin de changer la vie des gens aux quatre coins du monde. Votre passion et votre implication à sauver et changer des vies sont une vraie source d'inspiration. Nous sommes sûrs que cette vidéo de votre parcours jusqu'à présent vous rappellera à quel point vous êtes aimée et appréciée", peut-on lire en légende de cette publication.

Dans cette vidéo façon rétrospective, on peut voir Charlene bébé avec ses parents puis jeune écolière et apprentie nageuse jusqu'à sa vie d'adulte auprès de son mari le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella (7 ans). On la retrouve aussi dans ses déplacements sur le terrain et ses rencontres avec le prince Harry, les Obama... Nul doute que les Monégasques ont hâte de voir la princesse reprendre ses activités, elle qui a été absente du Rocher pendant des mois en raison de problèmes ORL qui l'auraient empêchée de quitter l'Afrique du Sud, où elle était en séjour, pour rentrer en principauté.