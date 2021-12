Charlene de Monaco : Son fils Jacques déjà plus grand que Gabriella, le duo en sortie ciné avec Albert

Même sans leur maman, qu'ils n'ont pourtant vue que quelques jours suite à son retour d'Afrique du Sud - un voyage au coeur de toutes les rumeurs - Jacques et Gabriella de Monaco continuent de profiter de leur enfance. C'est toujours en compagnie de leur père, le prince Albert de Monaco, qu'ils ont le droit à de chouettes sorties, comme le 14 décembre au cinéma.

En effet, les jeunes héritiers du Rocher, aujourd'hui âgés de 7 ans, ont assisté à l'avant-première du film Naïs au pays des loups réalisé par Rémy Masséglia. Sur le tapis rouge de l'évènement, le prince Albert de Monaco a pris la pose pour les photographes, lui qui avait la fierté de découvrir ce documentaire soutenu par sa fondation, laquelle oeuvre pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Le souverain n'était pas seul puisqu'il avait embarqué avec lui ses enfants.

Le prince Jacques, masque de protection contre le coronavirus sur le visage et veste d'aviateur sur le dos, a bien grandi et dépasse désormais sa soeur de plusieurs centimètres. Nul doute qu'il a hérité des gènes de sa maman Charlene, ancienne nageuse sud-africaine et princesse chamboulée par sa nouvelle vie, mesurant 1,77 mètre. A ses côtés, Gabriella affichait un large sourire et une coupe de cheveux qui commence à retrouver une apparence normale après sa folie capillaire d'il y a quelques mois.

Les deux héritiers, qui doivent s'impatienter de retrouver leur maman - qui se repose dans un lieu tenu secret loin de Monaco -, ont donc pu découvrir Naïs au pays des loups. "Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée de un an se lance dans une folle aventure au coeur du Mercantour , le parc national le plus sauvage de France. Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l'éducation scolaire, Naïs vivra jusqu'à ses trois ans de véritable instants magiques. Elle pourra ainsi s'approcher au plus près de la faune et croiser le chemin du plus insaisissable de tous les animaux... le loup !", relate Gad Distribution. Le documentaire a notamment reçu un prix au Golden Bee International Children's Film Festival en Inde.

A noter que ce mercredi 15 décembre, la famille princière dévoilera son traditionnel arbre de Noël.