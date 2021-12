Jazmin Grimaldi plus proche de Jacques et Gabriella qu'on ne le pense ? Elle leur adresse un message

Ils pourraient être plus proches qu'on ne le pense... Le 11 décembre 2021, Jazmin Grace Grimaldi s'est saisie de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses demi-frère et soeur : le prince Jacques et la princesse Gabriella. Les plus jeunes enfants du prince Albert de Monaco ont en effet soufflé leurs sept bougies vendredi dernier.

"Joyeux anniversaire mes magnifiques frère et soeur Jacques et Gabriella. Que chaque année vous apporte plus de joie, la santé, le bonheur et du fun ! J'aurais aimé être là pour fêter ça avec vous deux. Avec amour, votre grand soeur", Jazmin a-t-elle écrit en légende de sa publication. Pour accompagner son message, l'Américaine de 29 ans a repris une des photos relayées par le palais le 10 décembre, sur laquelle Jacques et Gabriella prennent la pose tout sourire devant leur gâteau, en pyjamas chics, dans un salon décoré pour l'occasion. Reste à savoir si les jumeaux ont eu le message, eux qui n'ont pas encore Instagram !

Rares sont les fois où la fille aînée du prince Albert - née d'une brève idylle avec l'Américaine Tamara Rotolo - évoque ses jeunes demi-frère et soeur. En revanche, elle a déjà affiché à plusieurs reprises sa complicité avec son autre demi-frère Alexandre Grimaldi-Coste, l'autre enfant du prince Albert né hors mariage. Cet été, lorsque ce dernier a célébré ses 18 ans à Monaco, Jazmin avait fait le voyage depuis les Etats-Unis et avait pris part à la fête.