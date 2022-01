Charlene de Monaco isolée en Suisse : visite secrète de son époux Albert

Elle a décidé de prendre du recul pour se concentrer sur sa santé mentale. Epuisée par ces mois d'isolement en Afrique du Sud, provoqués par une opération de la sphère ORL, Charlene de Monaco a repassé une tête du côté du Rocher... pour le quitter très vite. C'est en Suisse qu'elle s'est finalement fait admettre, de son propre gré, dans une clinique pour suivre une "retraite thérapeutique" afin de combattre cette dépression qui la ronge. Et la souveraine de 43 ans peut compter, malgré la distance, sur le soutien de son époux, le prince Albert II, et de leurs deux enfants Jacques et Gabriella.

Charlene de Monaco n'a pas passé la fin d'année 2021 en solo. Albert, Jacques et Gabriella sont venus lui rendre visite à l'occasion des fêtes de Noël. Ce que l'on ignorait, c'est que la princesse avait également eu droit à un moment d'intimité avec son époux - alors que les rumeurs les voulaient séparés. Comme le révèle le magazine Closer le vendredi 14 janvier 2022, le prince Albert est revenu auprès de sa douce le 30 décembre dernier, pour passer le réveillon en tête à tête. Quarante-huit heures, au total, qui ont rapproché le couple brisé par les kilomètres.

Selon un proche du palais de Monaco, la princesse Charlene a encore besoin de "prendre quelques mois" pour elle afin de s'assurer un prompt rétablissement. Mais qui sait ? Elle sera peut-être remise sur pieds plus tôt que prévu et pourra assister à la traditionnelle célébration de la Sainte-Dévote, la sainte patronne de la principauté monégasque, qu'elle passe généralement en famille, auprès de ses enfants qui lui manquent tant. Elle avait, après tout, loupé leur anniversaire ainsi que la fête nationale. Mais pour le savoir, il faudra patienter jusqu'aux 26 et 27 janvier prochain, date de la fameuse cérémonie organisée, entre autres, à la cathédrale de Monaco.

Retrouvez toutes les informations sur Charlene de Monaco dans le magazine Closer, n°866 du 14 janvier 2022.