Charlene en convalescence loin de Monaco : Jacques et Gabriella lui ont enfin rendu visite

Les jumeaux ont enfin pu revoir leur mère ! Si l'on en croit les informations du magazine Voici, dans son édition du 31 décembre 2021, Charlene de Monaco a récemment reçu la visite de son mari le prince Albert et de leurs deux enfants : Jacques et Gabriella (7 ans). Depuis près de deux mois maintenant, l'ex-nageuse de 43 ans est en convalescence dans un centre spécialisé en dehors de la principauté, en Suisse, d'après le magazine.

Les retrouvailles auraient eu lieu le 23 décembre dernier, juste avant Noël : le prince et ses deux petites têtes blondes auraient quitté le Rocher dans la matinée, en jet, pour rejoindre la Suisse. La famille aurait passé quelques heures "dans un petit salon privé de la clinique autour d'un sapin acheté à la va-vite qu'ils ont échangé quelques cadeaux", rapporte Voici. Une source ajoute : "C'était un moment très important pour Charlene qui recevait sa toute première visite." Albert, Jacques et Gabriella sont ensuite repartis à Monaco et c'est seule, que la princesse aurait donc passé Noël.

Après de longs mois de convalescence en Afrique du Sud, son pays d'origine, Charlene de Monaco avait enfin pu regagner la principauté début novembre. Mais après de brèves retrouvailles avec sa famille, immortalisées dans la cour du palais princier, l'ancienne athlète a rapidement été admise dans un établissement spécialisé pour poursuivre sa convalescence. Elle reste en effet très affaiblie par ses sérieux problèmes ORL qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales en Afrique du Sud. Une addiction aux médicaments serait également en cause...

Son rétablissement devrait encore prendre quelques mois

Le 23 décembre justement, jour de la visite présumée d'Albert et les enfants, le palais avait donné des nouvelles le temps d'un communiqué transmis à l'AFP : "La convalescence de la princesse Charlene se poursuit de façon satisfaisante et encourageante, même si son rétablissement devrait encore prendre quelques mois. Dès que sa santé sera rétablie, ce sera avec un immense plaisir que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les Monégasques."