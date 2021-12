Charlene de Monaco absente encore "quelques mois" : Noël en solitaire ? Le palais répond !

Mais que se passe-t-il avec la princesse Charlene de Monaco ? Au coeur de toutes les rumeurs les plus folles - on parle d'une chirurgie esthétique ratée, d'un divorce à venir ou encore d'une rehab psychiatrique - l'épouse du prince Albert garde un silence étonnant, tout juste rompu à de rares occasions comme pour l'anniversaire de ses enfants ou ses voeux de fin d'année aux Monégasques. Le palais vient de diffuser un communiqué.

C'est auprès de l'AFP, ce jeudi 23 décembre, que le palais princier a fini par donner des nouvelles sur l'état de santé de la princesse Charlene (43 ans), laquelle aurait été longtemps incapable de prendre l'avion quand elle était en Afrique du Sud à cause de problèmes ORL ayant nécessité pas moins de trois opérations. Depuis son retour en principauté, au début du mois de novembre, elle a posé pour quelques photos avant de prendre la poudre d'escampette pour aller se reposer ailleurs.... "La convalescence de la princesse Charlene se poursuit de façon satisfaisante et encourageante, même si son rétablissement devrait encore prendre quelques mois", indique le palais. Une révélation qui peut surprendre car personne ne s'attendait à une absence d'une telle durée...

Le palais se veut toutefois rassurant et précise que son mari le prince Albert et leurs enfants, Jacques et Gabriella (7 ans), viendront lui rendre visite pour Noël. "Dès que sa santé sera rétablie, ce sera avec un immense plaisir que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec les Monégasques", a ajouté le palais. Mais quand ? Pour l'heure, personne ne le sait. Charlene a déjà raté plusieurs évènements importants à Monaco, à commencer par la Fête nationale. Son absence ne va faire qu'empirer les rumeurs dans les rues du Rocher...

Après le retour de Charlene d'Afrique du Sud, le palais avait rapidement communiqué pour justifier le fait qu'elle quitte déjà son clan. "Leurs Altesses Sérénissimes ont convenu ensemble qu'une période de calme et de repos était nécessaire au bon rétablissement de la santé de la princesse Charlene. Son parcours médical ayant été très éprouvant ces derniers mois, le séjour de plusieurs semaines qu'elle vient tout juste d'engager lui permettra de se remettre d'un état de fatigue général profond. Pour préserver la tranquillité indispensable à l'amélioration de da santé, le lieu de convalescence de la princesse restera strictement confidentiel", déclarait le palais le 16 novembre.