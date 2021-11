Charlene de Monaco enfin partie d'Afrique du Sud ? Un retour en jet privé révélé !

Après de longs mois de séparation, Charlene de Monaco s'apprête à finalement retrouver mari et enfants. A en croire les informations d'un journal allemand, cité par Hello Monaco ce lundi 8 novembre 2021 sur Instagram, la princesse aurait quitté l'Afrique du Sud et Durban en jet privé dimanche soir pour regagner la principauté. Depuis le printemps dernier, l'épouse du prince Albert était retenue dans son pays d'origine en raison d'une sérieuse infection ORL l'empêchant de prendre l'avion.

"La princesse est de bonne humeur et a hâte de rentrer chez elle", a rapporté une source du journal allemand. On connaît deux petites têtes blondes qui attendent également ce retour avec impatience : le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), les enfants de Charlene et Albert de Monaco ! Dans une récente interview à Point de vue, le souverain de 63 ans avait annoncé le retour prochain de son épouse à temps pour la Fête nationale monégasque du 19 novembre prochain. Pour sûr, les résidents du Rocher auront tous les yeux rivés vers le balcon du palais princier pour guetter le grand retour de leur princesse !

Très bientôt de retour à Monaco, la princesse Charlene va-t-elle pouvoir laisser derrière elle ses soucis de santé, mais également les vives rumeurs qui ont accompagné toute sa convalescence ? Dès l'annonce de ses problèmes ORL, plusieurs médias ont affirmé que ce séjour prolongé en Afrique du Sud cachait en fait un divorce inévitable avec le prince Albert, au moment même où le couple fêtait ses 10 ans de mariage.