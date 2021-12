Stéphanie de Monaco : Sortie avec sa fille Camille Gottlieb pour un évènement poignant

Comme chaque année, Stéphanie de Monaco et sa fille Camille Gottlieb ont participé au déploiement des Courtepointes en mémoire des victimes du SIDA, sur le toit du Musée Océanographique de Monaco, le 1er décembre 2021. Habillées dans de chauds manteaux d'hiver, mère et fille ont pu découvrir les oeuvres artistiques réalisées en hommage aux personnes disparues du Sida. Très tendre, la fille de Jean-Raymond Gottlieb et demi-soeur de Pauline et Louis Ducruet a tenu affectueusement sa mère par le bras durant une grande partie de l'événement.

Récemment, la princesse Stéphanie de Monaco a lancé un tout nouveau parfum avec le parfumeur Laurent Mazzone pour son association Fight Aids Monaco. Une fragrance baptisée Princesse de coeur qui a pour but "d'apporter une réelle contribution à la lutte contre le VIH". Disponible au prix de 395 euros, les bénéfices des 800 premiers flacons seront entièrement reversés à l'association Fight Aids Monaco créée en 2004 par la princesse elle-même. "Un élixir raffiné, qui emprunte à la rose son souffle majestueux. Nimbée d'iris et d'aldéhydes, elle se révèle d'un éclat somptueux et velouté", peut-on lire sur le site du parfumeur Laurent Mazzone.

De son côté, Camille Gottlieb désormais âgée de 23 ans, travaille comme responsable du MK Club. Boite de nuit très select située sur le port de Monaco, la petite fille de Grace Kelly est très active dans la vie nocturne monégasque. Engagée comme sa maman, elle a fondé l'association Be Safe Monaco qui a pout but de sensibiliser les jeunes monégasques par rapport aux risques de l'alcool au volant. "Quand on voit nos amis qui sortent de boite de nuit ou d'un événement et qu'ils se disent : 'mais non, ça n'arrive qu'aux autres les accidents de voiture', eh bien non, ce sera peut-être trop tard", expliquait celle qui a perdu un ami dans un accident de voiture dans une vidéo disponible sur le site de l'association.