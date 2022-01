Charlene de Monaco : Le palais donne de ses nouvelles, une absence prolongée de "plusieurs semaines"

La princesse Charlene de Monaco a fêté son 44e anniversaire loin des siens et du Rocher, elle qui a été admise de sa propre volonté dans une clinique en Suisse en novembre dernier. Elle y séjourne pour une "retraite thérapeutique". Son absence alimente les rumeurs et force le palais a donné des nouvelles.

Ce jeudi 27 janvier 2022, le service de presse du cabinet du prince Albert de Monaco a donc diffusé un communiqué dans lequel est évoquée la santé de la princesse Charlene. "La convalescence de S.A.S. la Princesse Charlène se poursuit actuellement de façon satisfaisante et très encourageante. Son rétablissement ainsi que le suivi de Ses soins dentaires devant encore prendre plusieurs semaines, la Princesse ne pourra malheureusement pas assister cette année aux festivités de la Sainte Dévote", peut-on lire. C'est le deuxième rendez-vous phare de Monaco que l'ancienne nageuse sud-africaine manque après avoir déjà été absente en novembre pour la Fête nationale...

Le communiqué se veut cependant rassurant et ajoute : "Avec Son époux S.A.S. le Prince Albert II, Elle s'associe de tout coeur à l'ensemble des monégasques et résidents à l'occasion de ces célébrations. Dès que Sa santé le Lui permettra, ce sera avec joie que la Princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec eux. Durant cette période, le Couple princier demande que Sa vie privée et celle de Leurs enfants continuent d'être respectées."

Pendant que Charlene, qui avait été absente de Monaco pendant des mois en raison d'un voyage en Afrique au cours duquel elle aurait développé de graves problèmes ORL l'empêchant de prendre l'avion pour rentrer, se repose, son mari le prince Albert poursuit ses activités. Le souverain monégasque est ainsi régulièrement vu à des évènements en principauté en compagnie de ses enfants Jacques et Gabriella (7 ans). Ces derniers, qui ont pu voir leur maman pendant les fêtes de fin d'année en prenant un jet privé pour se rendre en Suisse, vivent sans doute difficilement l'éloignement. Les héritiers du trône peuvent toutefois compter sur le reste de la famille pour les soutenir et leur donner de l'amour.