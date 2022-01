Jacques et Gabriella de Monaco tout feu tout flamme avec Albert et Caroline, loin de Charlene

Pour la première fois depuis bien longtemps, les célébrations de la Sainte-Dévote se sont tenues sans la princesse Charlene. Mercredi 26 janvier 2022, le prince Albert a pris part à cette fête incontournable sur le Rocher, consacrée à la sainte patronne de Monaco. Malgré l'absence remarquée de son épouse, le souverain a pu compter sur la présence de plusieurs membres de son clan, à commencer par ses enfants et sa meilleure allié : sa grande soeur.

Encore et toujours, la princesse Caroline fait bonne figure en l'absence de sa belle-soeur convalescente. Depuis que Charlene de Monaco est en retrait, l'aînée des Grimaldi se mobilise sur le Rocher pour combler au mieux cette absence, surtout auprès des jeunes Jacques et Gabriella (8 ans). Dernier exemple en date mercredi soir donc, avec cette tata décidément attentionnée. En plus de sa soeur, le prince Albert était accompagné de son neveu Louis Ducruet, le fils de la princesse Stéphanie.

Cette dernière a quant à elle tenu les mains de Jacques et Gabriella le 24 janvier dernier, lors de la seconde édition de la Fight Aids Cup, un match de football caritatif organisé au stade Louis II. Avant ça, Stéphanie de Monaco et son aînée Caroline avaient couvé les deux petites têtes blondes lors du traditionnel arbre de Noël du palais ou encore en novembre, lors de la Fête nationale.

Un clan uni dans l'adversité

Dans une interview accordée au magazine Point de vue en novembre, Albert de Monaco s'était confié sur le soutien indispensable de ses soeurs en cette période délicate pour la famille Grimaldi : "Même s'ils connaissent déjà bien mes soeurs chez lesquelles ils sont souvent allés, la présence de toute la famille a constitué pour mes enfants et pour moi un bel encouragement et un soutien extraordinaire, avait-il expliqué. Charlene le souhaitait également, car mes fonctions ne me permettent pas d'être en permanence avec les enfants. Elle m'avait demandé que d'autres membres de la famille puissent passer du temps avec eux."

Après de longs mois de convalescence passés en Afrique du Sud, loin des siens, la princesse Charlene est rentrée à Monaco début novembre. Si elle a eu droit à de chaleureuses retrouvailles avec Albert et les enfants, l'ex-nageuse de 44 ans a rapidement quitté le Rocher pour poursuivre son rétablissement dans un centre spécialisé situé en dehors de la principauté, prétendument en Suisse. Malgré tout, elle aurait reçu la visite de son époux pour le réveillon du Nouvel an...