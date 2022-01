Diaporama Jacques et Gabriella de Monaco tout feu tout flamme avec Albert et Caroline, loin de Charlene

Jacques et Gabriella de Monaco tout feu tout flamme avec Albert et Caroline, loin de Charlene

Le prince Albert II de Monaco, sa femme la princesse Charlene et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella durant la célébration de la Sainte Dévote, Sainte patronne de Monaco, à Monaco le 26 janvier 2021. © Olivier Huitel / Pool Monaco /Bestimage

La carte de voeux du prince Albert et de la princesse Charlene de Monaco, avec leurs enfants Jacques et Gabriella. Décembre 2021

La princesse Gabriella de Monaco, la princesse Stéphanie de Monaco et le prince Jacques de Monaco - Arbre de Noël du palais princier pour les enfants monégasques au palais princier en présence du prince Jacques et de la princesse Gabriella de Monaco, la princesse Stéphanie et de ses enfants Louis Ducruet et Camille Gottlieb, le 15 décembre 2021. © Bruno BEBERT / Bestimage