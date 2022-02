Charlene de Monaco internée : sevrée, va-t-elle vraiment retourner à Monaco ?

Le Rocher semble bien vide, depuis quelques mois. Charlene de Monaco est longtemps restée bloquée en Afrique à cause de graves problèmes ORL. Après avoir subi trois opérations, la souveraine de 44 ans a retrouvé son mari, le prince Albert, et leurs enfants Jacques et Gabriella - 7 ans, respectivement marquis des Baux et comtesse de Carladès... pour une durée hélas très courte. Elle a finalement rejoint la Suisse pour poursuivre sa convalescence et se situe actuellement dans clinique privée, "ultra sélecte et confidentielle".

Elle a eu le temps de réfléchir à l'avenir

Selon les informations de Voici, Charlene de Monaco serait certes éloignée de ses proches, mais elle ne manquerait pas de présence dans son entourage. Logée dans une dépendance à part, la princesse bénéficierait de l'aide de deux femmes de chambre, de deux garde du corps, et de celle, précieuse, de son assistante personnelle qui enchaîne les allers-retours entre la Suisse et Monaco. "Elle va beaucoup mieux, explique une source du magazine. Elle a retrouvé le sommeil et elle est sevrée des médicaments. Surtout, depuis trois mois, elle a eu le temps de réfléchir à l'avenir."

J'espère qu'elle sera de retour très prochainement en Principauté

Cet avenir, justement, soulève quelques questions. Charlene de Monaco a été absente de nombreux évènements ces derniers mois, dont ses 10 ans de mariage, l'anniversaire des jumeaux et la traditionnelle fête de la Sainte-Dévote, en janvier dernier. Si elle a hâte de serrer à nouveau ses enfants dans ses bras, l'ancienne nageuse serait moins certaine d'avoir envie de retrouver le stress éventuel du palais princier. "La princesse Charlène va beaucoup mieux, expliquait pourtant son époux, le prince Albert, le 17 février dernier dans les colonnes du journal Monaco-Matin. J'espère qu'elle sera de retour très prochainement en Principauté." L'avenir nous le dira...