Jubilé d'Elizabeth II : le Prince Harry et Meghan Markle privés de balcon, ils se consolent avec les enfants

Et ce n'est pas tout : la duchesse de Sussex, rayonnante sous son chapeau blanc et bleu marine, a partagé quelques blagues avec les fillettes de la famille. Les filles de Zara Phillips, Mia et Lena Tindall (8 et 4 ans) ont notamment discuté avec l'ancienne actrice à la fenêtre, tout comme leurs cousines, Savannah, 11 ans et demi, et Isla, 10 ans, filles de Peter. La duchesse a même été photographiée en faisant signe de se taire à la plus jeune des fillettes, sûrement un peu trop bavarde.