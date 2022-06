"Quelle humiliation !" : Ce gros couac qui a failli gâcher l'arrivée de Kate Middleton et des enfants au Jubilé

On l'attendait depuis de nombreux mois : le jubilé de la Reine est arrivé ! A partir de ce jeudi matin et jusqu'à dimanche soir, le Royaume-Uni célèbre les 70 ans de règne de sa souveraine. Accompagnée de sa famille, quasiment au grand complet, Elizabeth II assistera à de nombreux événements officiels, à commencer par la fameuse parade Trooping The Colour, qui se déroule chaque année et ouvre les festivités ce jeudi matin.

Attendue sur le balcon de Buckingham, elle a toutefois laissé à son fils Charles, à son petit-fils William et à sa fille Anne le soin de passer les troupes en revue. Des troupes qui ont connu un petit incident : au départ de Buckingham, quelques minutes avant les calèches contenant notamment Kate Middleton et ses enfants, l'une des militaires qui devait défiler n'a pas réussi à contenir son cheval, déterminé à ne pas suivre celui des autres.

Un moment difficile pour la jeune cavalière, devant les télévisions du monde entier, et qu'elle a tenté de régler pendant plusieurs minutes en essayant de contrôler sa monture, avant de s'éclipser sur le côté, laissant passer les calèches officielles. Une mésaventure commentée par tous les présentateurs présents, notamment par Stéphane Bern sur France 2, qui l'a qualifiée "d'humiliation".

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, et l'on a même pu apercevoir la cavalière plus tard, toujours sur un cheval de mauvaise humeur, cependant ! Les cavaliers ont ensuite rejoint, quelques mètres plus loin, les autres gardes royaux, où ils ont été présentés au Prince de Galles, Charles, ainsi qu'au Prince William et à la princesse Anne, eux aussi montés à cheval et en tenue.

Pendant ce temps, les autres membres de la famille royale assistaient au spectacle depuis le balcon du palais, les enfants sortant la tête par la fenêtre. On a notamment vus George, Charlotte et Louis de Cambridge, accompagnée de leur mère, Kate Middleton, magnifique en blanc. En revanche, pas de traces du Prince Harry , malgré son passé militaire : en quittant la famille royale, il a été obligé de laisser derrière lui ses titres glanés notamment en Afghanistan.

Cependant, il est bien présent, lui aussi, dans le Palais : invité par sa grand-mère aux cérémonies, il est arrivé ce mercredi en compagnie de sa femme, Meghan Markle, et de ses deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, qui fêtera son premier anniversaire ce samedi et qui foule pour la première fois les terres britanniques. Il n'apparaîtra toutefois pas en public immédiatement : seuls les membres actifs de la famille ont été invités au balcon.