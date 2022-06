Harry et Meghan Markle sifflés devant la cathédrale : retour en demi-teinte au jubilé

Un premier événement, en tout cas, attendu depuis plusieurs semaines, depuis l'annonce de leur retour à Londres avec leurs enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, qui fêtera son premier anniversaire ce samedi. Et que leurs fans ont attendu longtemps : ce jeudi, ils n'avaient pas eu le droit d'apparaître sur le balcon avec les membres actifs de la famille royale (Prince William et Kate Middleton, le prince Charles et Camilla...).

La grande absente de la journée, en revanche, n'était autre qu'Elizabeth II : la reine, après être apparue sur le balcon de Buckingham Palace deux fois ce jeudi, souffrirait d'un " léger inconfort " selon un communiqué du Palais, qui avait expliqué que le Prince Charles prendrait la place de sa mère pour toute la cérémonie.

Ce samedi, elle pourrait également être absente de la course de chevaux qu'elle affectionne tant : elle aurait accepté de se rendre au premier anniversaire de son arrière-petite-fille Lilibet, qu'elle vient de rencontrer pour la première.