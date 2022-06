Jubilé de la reine Elizabeth II : suivez en direct la deuxième journée !

70 ans de règne, un record pour la monarchie britannique, ça se fête ! Pour le jubilé de platine d'Elizabeth II, couronnée le 2 juin 1953 à l'âge de 25 ans, il était donc hors de question de faire les choses à moitié. Ce vendredi 3 juin, pour la deuxième journée des festivités étalées jusqu'à la fin du week-end, une messe d'action de grâce sera célébrée en l'honneur du dévouement et de l'amour de la Souveraine pour le peuple britannique. Le rendez-vous est donné en la Cathédrale Saint-Paul, préférée à l'abbaye de Westminster pour sa plus grande capacité d'accueil, avant un déjeuner au Guildhall, ancien hôtel de ville de Londres, avec les mêmes invités. Si la reine sera sans doute présente au repas, elle n'assistera pas, en revanche, à l'office religieux.

Dans un communiqué publié par le palais de Buckingham en fin de journée ce 2 juin, on apprenait qu'en raison d'un inconfort ressenti lors de la parade Trooping the colour, perturbée par quelques badauds, la reine de 96 ans ne serait pas présente à la messe à laquelle elle devait pourtant assister. De quoi raviver les inquiétudes des grands fans de la Souveraine à qui la santé a joué des tours ces dernières semaines. La voir se tenir - à l'aide d'une canne, certes - sur le balcon de Buckingham, le sourire jusqu'aux oreilles, aux côtés de tous les membres actifs du clan Windsor leur avait pourtant redonné du baume au coeur et beaucoup d'espoir.

La présence d'Elizabeth II sur le mythique balcon n'était pas du tout prévue. En forme et désireuse de rendre aux Britanniques tout l'amour qu'ils lui donnent, la reine leur a donc fait la surprise en apparaissant à deux reprises au balcon. La première avec son oncle Edward, duc de Kent, la seconde, avec le reste de la famille. Le soir même, elle participait également à une cérémonie d'illuminations dans la cour de Buckingham. Entourée de son clan, la reine a pu observer le balai aérien de l'armée britannique qui, pour ses 7 décennies passées sur le trône, a réussi à écrire un 70 dans le ciel avec ses avions.

Très heureuse de l'événement et de voir autant de personnes l'accompagner pour cet événement, la reine a vite été rattrapée par la réalité. À 96 ans et après plusieurs pépins de santé, Elizabeth II est fragile et ne récupère plus aussi bien qu'avant. Cet effort inattendu la contraint donc à se ménager plus que prévu aujourd'hui. La messe de ce vendredi 3 juin se fera donc sans elle, mais en présence de Meghan Markle et du prince Harry, première apparition officielle depuis leur arrivée sur le sol britannique. D'ailleurs, la reine Elizabeth II a pour la première fois rencontré son arrière-petite-fille Lilibet, dont la première bougie sera soufflée ce samedi 4 juin.