Diaporama : Jubilé de la reine Elizabeth II : suivez en direct la deuxième journée !

Le prince Charles, prince de Galles et sa mère La reine Elisabeth II d'Angleterre - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.