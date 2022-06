Elizabeth II souffrante : sa venue annulée en catastrophe, le jubilé chamboulé !

Alors que la fête vient tout juste de commencer, là voilà déjà gâchée. Ce jeudi 2 juin a eu lieu le premier jour des festivités du jubilé de platine d'Elizabeth II, marquant les 70 ans de son règne sur le trône d'Angleterre. Un événement auquel elle a fait l'effort d'assister jusqu'au bout. Alors que sa présence sur le balcon de Buckingham Palace n'avait pas été confirmée pendant la parade de Trooping the Colour, la veuve du prince Philip s'est montrée à deux reprises : la première au côté de son oncle, le duc de Kent, la seconde avec tous les membres actifs du clan Windsor. De quoi susciter des cris de joie dans la foule innombrable agglutinée devant les grilles du palais. Mais il se pourrait bien que cette surprise soit la seule qu'Elizabeth II puisse leur accorder.

Le palais de Buckingham vient de révéler dans un communiqué que la reine, dont la venue à la messe ce vendredi 3 juin était confirmée, ne sera finalement pas présente. "La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire aujourd'hui et le défilé aérien mais elle a ressenti un certain inconfort" lit-on. La nature de l'inconfort n'a pas été précisée mais c'est bel et bien sans la Souveraine que la traditionnelle messe se déroulera.

Les Britanniques pensaient la reine sortie d'affaires mais l'âge et les derniers pépins de santé rencontrés par Elizabeth II l'ont beaucoup affaiblie. Au-delà de la mort de celui qu'elle considérait comme son pilier et le seul homme qu'elle ait connu de sa vie, Elizabeth II a contracté la Covid-19. Fatiguée et éprouvée par la maladie, la reine a bien du mal à récupérer. Et ce ne sont pas les histoires de famille qui viennent arranger les choses.

Le prince Andrew, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas eu droit au balcon de Buckingham Palace, conséquence de leur retrait de la vie active de la Couronne. Parti vivre en Californie, le couple Sussex ne cesse de critiquer la famille royale depuis son départ, l'accusant de faits graves, notamment de racisme envers le petit Archie notamment. Un mauvais coup additionné à l'implication du prince Andrew dans l'affaire Jeffrey Epstein...