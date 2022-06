Elizabeth II et Lilibet : La première rencontre a enfin eu lieu ! Tous les détails de ce grand moment

On les a seulement entraperçus derrière une grande fenêtre mais leur apparition a ravi tout le monde :Meghan Markle et le Prince Harry sont bien de retour sur le sol britannique ! Accompagnés de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, ils avaient été invités par la reine elle-même aux cérémonies de son jubilé et ont participé ce jeudi matin en toute discrétion à la parade militaire Trooping The Colour, qu'ils ont observée de l'intérieur du palais, avec les enfants.

Si on ne les a vus que très rapidement, la famille royale a passé pas mal de temps avec eux selon le Daily Mail, notamment lors d'un déjeuner informel qui a rassemblé la reine Elizabeth II, le Prince Charles et sa femme Camilla ainsi que le Prince Harry et toute sa petite famille, permettant enfin à la souveraine de rencontrer sa dernière arrière-petite-fille, Lilibet, qui aura 1 an demain.

Née en Californie, la fillette n'avait en effet jamais posé un pied sur le sol britannique et rencontre donc cette semaine tous les membres de sa famille paternelle, qu'elle a sûrement vus en visio. En revanche, on ne sait pas si le Prince William et sa femme Kate Middleton étaient de la partie, eux qui sont fâchés avec le couple de Sussex depuis quelques années. Peut-être ont-ils permis aux enfants de se rencontrer... Le mystère reste entier !

En tout cas, les deux couples participeront ce vendredi matin à une messe donnée dans la chapelle Saint Paul, pour laquelle toute la famille a été conviée cette fois. Le Prince Charles y prendra la place de sa mère, trop fatiguée par la parade Trooping The Colour, pour laquelle elle est apparue sur le balcon. Les petits George et Charlotte de Cambridge pourraient bien y être également mais peu de chances d'y voir Archie et Lilibet : trop petits, les enfants devraient rester au Frogmore Cottage tout le week-end.

Ce samedi, la cadette du clan y fêtera son anniversaire, un événement auquel est attendu la reine. Celle-ci pourrait en effet manquer les courses de chevaux qu'elle aime tant pour faire plaisir à son petit-fils. En revanche, on ne devrait pas y voir Kate et William : le couple de Cambridge devrait avoir un déplacement au Pays de Galles dans la journée.