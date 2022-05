Beatrice d'York : Look floral au côté de son mari pour honorer la reine Elizabeth II

C'était jour de fête en ce mercredi 11 mai à Londres. Un gala équestre, le Royal Windsor Horse Show, sera célébré à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II et toute la troupe a offert un aperçu du show au château de Windsor avant la représentation officielle ! La Souveraine, affaiblie par des soucis de santé et des problèmes de mobilité, est sagement restée chez elle mais a pris part aux festivités en se faisant représenter. Ce n'est autre que sa petite-fille Beatrice d'York et son mari, le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi, qu'elle a décidé d'envoyer à sa place.

Beatrice d'York n'était pas peu ravie de participer à cet événement. C'est le sourire jusqu'aux oreilles, habillée d'une longue robe fleurie aux reflets légèrement irisés (voir diaporama), que la princesse de 33 ans a fait son arrivée sur le tapis rouge. Elle était accompagnée d'Edoardo Mapelli Mozzi, l'homme à qui elle a dit "oui" le 17 juillet 2020 et avec qui elle a eu une fille, Sienna, aussi élégant que sa moitié. L'homme d'affaires de 38 ans était habillé d'un pantalon de costume foncé, d'une chemise blanche réhaussée d'un noeud papillon noir et d'une veste noire en velours.

Petit à petit, les membres du clan Windsor prennent de plus en plus d'importance dans la vie publique de la famille royale. Si jusqu'à il y a encore quelques mois, les principaux acteurs de la monarchie se limitaient à Kate Middleton et William, Meghan Markle et Harry et le prince Charles et Camilla, le cercle s'est vu contraint d'être agrandi après le départ du duc et de la duchesse de Sussex en Amérique et les pépins physiques rencontrés par la reine.

La santé de la reine Elizabeth II suscite l'inquiétude depuis plusieurs mois. Il faut dire que la vie n'a pas ménagé la Souveraine ces derniers temps. Entre les tensions avec Meghan Markle et Harry, les sales affaires du prince Andrew, la crise de la Covid-19 qu'elle a fini par contracter et qui lui a laissé des séquelles et la mort de son pilier de toujours, le prince Philip, les nerfs de la reine a été mis à rude épreuve.

Désormais obligée de s'aider d'une canne pour se déplacer, Elizabeth II, 96 ans, préfère se préserver et limiter les apparitions au strict nécessaire. Raison pour laquelle elle n'a pas participé aux garden parties qu'elle organise chaque année au printemps dans les jardins de Buckingham, qu'elle a laissé son fils Charles prononcer le discours du Parlement récemment et qu'elle a fait l'impasse sur la messe de Pâques, qu'elle n'a ratée que 4 fois au cours de sa vie. Plus que jamais, les Britanniques sont aux aguets...