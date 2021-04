Obsèques du prince Philip : Harry et William réunis, "un terrain miné" jusqu'au bout

Le château de Windsor est l'objet de toutes les attentions ce samedi 17 avril 2021. Si les obsèques du prince Philip se dérouleront en comité restreint - avec la présence de 30 invités seulement en raison de la crise sanitaire - cette cérémonie voulue sans grand tralala par le défunt marquera malgré tout les retrouvailles des princes Harry et William. Tous deux ne se sont pas revus depuis qu'Harry s'est retiré de la famille royale et qu'il est parti s'installer à Los Angeles avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie, bientôt 2 ans. Et les tensions se sont encore plus accentuées avec l'interview vérité de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfrey.

Le décès paisible du prince Philip le 9 avril dernier, dans les appartements du château de Winsdor, a précipité les retrouvailles entre les petits-fils de la reine Elizabeth I . Un casse-tête auquel la souveraine a rapidement choisi de mettre fin avec deux décisions. La première : imposer aux invités masculins le port d'un costume de ville et non militaire comme le veut la tradition. La deuxième : séparer physiquement Harry et William dans le cortège funéraire en les faisant défiler sur la même ligne mais avec leur cousin, Peter Phillips, le plus âgé des petits-enfants de la reine Elizabeth II et fils de la princesse Anne.

Si pour la souveraine les problèmes sont en apparence réglés, son entourage perçoit aisément les tensions toujours bien présentes. Les retrouvailles des princes Harry et William restent un point hautement sensible. Les personnes aidant à l'organisation des obsèques du prince Philip "marchent sur des oeufs", a commenté une source au Daily Mail. Cette dispute de longue durée entre les deux frères a coûté "beaucoup d'énergie" aux aides logistiques, dans l'entourage de Lord Chamberlain.

"Pour être justes, William comme Harry ont été clairs dans leur volonté de se concentrer sur le deuil de leur grand-père et ils ne veulent rien faire qui pourrait les en détourner, a ajouté cette source. Mais cela a rendu tout le monde doublement nerveux si l'on disait quelque chose qui pourrait paraître comme une critique dans un camp comme dans l'autre. Cela a été un vrai terrain de mines."

Les princes Harry et William savent qu'ils doivent respecter les voeux de leur défunt grand-père, mais aussi de leur grand-mère, au risque de s'attirer ses foudres.

Les obsèques du prince Philip se déroulent à partir de 15h (heure locale, soit 16h en France) au château de Windsor.