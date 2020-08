Princesse Anne : Pour ses 70 ans, de sublimes photos dévoilées

Encore une bougie de soufflée ! Samedi 15 août 2020, la famille royale britannique a une nouvelle occasion de se réunir puisqu'il s'agit de l'anniversaire de la princesse Anne. La fille de la reine Elizabeth II et de son mari le prince Philip a pris la pose pour immortaliser l'événement.

Sur le compte Instagram officiel de la couronne, The Royal Family, des photos inédites ont été dévoilées avec quelques heures d'avance sur le grand jour. "Des nouvelles photographies ont été publiées pour célébrer le 70e anniversaire de son altesse royale, la princesse royale, demain 15 août. Les photographies ont été prises par John Swannell, à la résidence de la princesse à Gatcombe Park, en février dernier. ‪#PrincessRoyalAt70", peut-on lire en découvrant deux photos : une très chic, Anne vêtue d'une tenue vert bouteille soulignant son regard, et une détendue, la princesse prenant la pose dans une tenue de campagne face à un arbre sur le terrain de cette résidence située dans le Gloucestershire.

Suite aux nombreux likes et commentaires, le compte officiel de la couronne a alors posté, le lendemain, une nouvelle photo de la princesse Anne, prenant la pose dans une longue robe blanche, très souriante. "Merci à tous pour les gentils voeux à l'occasion des 70 ans de la princesse royale aujourd'hui !", lisait-on cette fois. Sur le compte Instagram de Kensington Palace, consacré au prince William et à sa femme la duchesse de Cambridge Kate Middleton, on aussi pu découvrir un message d'anniversaire ainsi que deux photos représentant la princesse auprès du couple.

Née en 1950, Anne est la seule fille de la reine Elizabeth II. Elle a trois frères : le prince Charles (71 ans), le duc d'York Andrew (60 ans) et le comte de Wessex Edward (56 ans). Ancienne cavalière désormais présidente du Comité olympique britannique et membre du Comité international olympique, elle ne figure qu'en 14e position dans l'ordre de succession au trône. Elle est la mère de Peter et Zara Phillips.