Diaporama : Kate Middleton et William à Cardiff : un détail du look du prince George fait fondre les fans

1 / 22 Kate Middleton et William à Cardiff : un détail du look du prince George fait fondre les fans

2 / 22 Le prince William, duc Cambridge, et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre.

3 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

4 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

5 / 22 Le prince William, duc Cambridge, et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

6 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

7 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

8 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

9 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

10 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

11 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

12 / 22 La princesse Charlotte et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

13 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

14 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

15 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

16 / 22 Le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

17 / 22 La princesse Charlotte et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

18 / 22 La princesse Charlotte - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

19 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

20 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc Cambridge, et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022

21 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et la princesse Charlotte - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022