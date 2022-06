Kate et William, à l'opposé de Meghan et Harry dans la cathédrale : l'explication à cette image glaciale dévoilée !

C'est une image qui a marqué de nombreux fans de la famille royale. Le prince William et le prince Harry sont apparus très éloignés alors qu'ils étaient présents à l'office religieux du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce vendredi 3 juin. En la cathédrale Saint-Paul, William et Kate Middleton étaient placés bien loin d'Harry et Meghan Markle. Un cliché qui a naturellement ravivé les histoires de tensions entre les deux frères. Alors qu'ils s'étaient retrouvés pour l'enterrement du prince Philip il y a des mois, les fils de Lady Diana et du prince Charles seraient-ils toujours aussi loin de faire la paix ?

Si la relation de William et Harry n'est toujours pas au beau fixe, leurs positions respectives dans la cathédrale trouve une toute autre explication, révélée par The Mirror. Si les Cambridge ont pris place à l'avant du rang de droite, et les Sussex à celui de gauche, aux côtés d'Eugenie et Beatrice d'York, c'est pour respecter une règle du protocole. Comme le veut la tradition, les membres de la famille royale ont d'abord fait leur entrée par ordre d'ancienneté au sein de la cathédrale. Ainsi, c'est Mike Tindall et Zara Philipps qui sont arrivés en premier, et le prince Charles qui a fermé le bal s'asseyant ainsi au premier rang avec Camilla Parker Bowles.

Harry et William vont-ils se voir en privé ?

Si cette image a capté toute l'attention, presque autant que l'absence de la reine pour "inconfort", ce n'est donc pas une nouvelle preuve des problèmes entre le prince William et le prince Harry. En revanche, rien ne semble prouver que les choses se soient arrangées. Selon Page Six, les deux frères n'auraient pas prévu de se voir alors que les Sussex sont enfin de retour au Royaume-Uni. "Pour le moment, il semble peu probable que Harry et Meghan et William et Kate se rencontrent séparément lors des célébrations du Jubilé", a déclaré un initié au tabloïd. Les trois enfants de William et Kate, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, pourraient ne pas voir leurs cousins, Archie, 3 ans et Lilibet Diana.