Meghan Markle et Harry : Enfin des nouvelles sur leurs relations avec la famille royale

Le jubilé de platine de la reine aidera-t-il à apaiser les tensions familiales pour de bon ? Le 6 février 2022, Elizabeth II a entamé les célébrations de ses 70 ans de règne. Si elle a déjà pu déguster un gâteau personnalisé ce week-end, depuis son château de Sandringham, les véritables festivités sont attendues pour juin prochain. D'ici là, depuis la Californie, son petit-fils le prince Harry tenterait de préparer le terrain pour un éventuel retour au pays...

Selon une source du Sun citée le 22 janvier, le duc de Sussex essaierait de renouer dans un premier temps avec son père le prince Charles. Cela fait maintenant deux ans qu'il a officiellement pris ses distances de la monarchie britannique pour partir vivre avec Meghan Markle aux Etats-Unis. Un départ - surnommé Megxit - qui a non seulement secoué la Couronne, mais grandement entaché les relations des Sussex avec la Firme. Les interventions amères du couple à la télévision américaine n'ont pas arrangé les choses... Mais l'ambiance se serait depuis améliorée.

"Il y a eu un véritable dégel dans les relations entre Harry et Charles. Ils sont en bien meilleurs termes et ont eu des conversations amicales et des appels vidéo", rapporte la source du Sun. "On a le sentiment qu'il revient davantage dans le giron et qu'il veut se rapprocher de sa famille." Les relations se sont-elles également réchauffées entre Harry et son grand frère William, lui aussi touché par son départ précipité du Royaume-Uni ? Difficile à dire...

Le prince Harry pourrait rentrer en Angleterre début juin, pour prendre part aux festivités du jubilé de platine. Reste à savoir s'il fera le voyage avec Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (8 mois), qui n'ont encore jamais rencontré la famille royale. En avril et juillet 2021, c'est seul que le Britannique de 37 ans était rentré au pays et on sait maintenant pourquoi : les Sussex refusent de revenir en famille tant que leur sécurité n'est pas assurée par la police britannique. Mi-janvier, le prince Harry a même menacé le gouvernement britannique de recours judiciaire pour rétablir sa protection par des agents de Scotland Yard. Les Sussex ne bénéficient plus de cette protection officielle depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales début 2020. Pour autant, ils affirment être toujours autant menacés...