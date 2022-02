Diaporama Meghan Markle et Harry : Enfin des nouvelles sur leurs relations avec la famille royale

Premier portrait de famille à quatre pour le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants : Archie et Lilibet. Photo prise par leur ami photographe Alexi Lubomirski et dévoilée pour leur carte de voeux en décembre 2021.

La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview télé avec Oprah Winfrey, mars 2021. © Capture TV CBS via Bestimage

Kate Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Kate Catherine Middleton, enceinte et le prince William, duc de Cambridge avec le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, Le prince Charles, prince de Galles et Camilla Parker Bowles, La reine Elisabeth II et le prince Philip Duc d'Édimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à l'église St Mary Magdalene pour la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2017