Meghan Markle élégante en robe crème et chapeau assorti : arrivée stylée mais décriée à la messe du jubilé

C'est naturellement l'évènement majeur dans l'autre évènement. L'apparition publique et le retour de Meghan Markle et du prince Harry en Angleterre à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II. Car si les enfants de Kate Middleton et du prince William, notamment l'espiègle princesse Charlotte de Cambridge, sont devenues les stars de la famille royale, les Sussex continuent encore d'attirer tous les regards. Jeudi 2 juin, à l'occasion du lancement des festivités, l'actrice américaine n'a pas été conviée sur le balcon de Buckingham, mais a fait sensation dans une robe bleu marine Roland Mouret, alors qu'elle a été prise en photo au sein du Palais. Avec un chapeau Stephan Jones, la duchesse de Sussex était ravissante. Et ce vendredi 3 juin, Meghan et son époux Harry ont pu faire leur première apparition publique à l'occasion de la messe.

Si Elizabeth II manquait à l'appel pour l'office religieux célébrant ses 70 ans de règne, après avoir ressenti un "certain inconfort", en cette première journée de jubilé, les Sussex eux étaient bien présents en la Cathédrale Saint-Paul. C'est dans une superbe robe manteau crème ceinturée signée Dior, coiffée d'un chapeau blanc immaculé, que la mère d'Archie – qui n'était pas présent – et Lilibet Diana – qui a (enfin) pu rencontrer Sa Majesté, la veille – est arrivée. Toujours superbe, elle a néanmoins dû essuyer quelques sifflets à son arrivée, les Sussex n'ayant que peu la cote en Angleterre depuis leur départ. À 40 ans, Meghan Markle prouve une nouvelle fois son élégance et son goût du style, en arborant notamment une paire de Suede pumps Dior assorties. Aux oreilles, des boucles d'oreilles en diamants de la maison Birks, et le bracelet Love de Cartier en or à son poignet.

L'arrivée de Kate Middleton bien différente de celle de Meghan Markle

Une apparition publique réussie, même si elle n'a pas plu à tout le monde. Le couple a été vu pour la dernière fois avec la famille royale au service glacial du Commonwealth à l'abbaye de Westminster en mars 2020, peu de temps avant de quitter officiellement la Couronne. Peu de temps après les Sussex, les soeurs Beatrice et Eugenie d'York sont arrivées au bras de leurs maris respectifs, représentant ainsi leur père Andrew, dont l'absence fait polémique. Enfin, et c'est probablement l'arrivée la plus attendue, les Cambridge sont apparus à leur tour. À l'inverse des Sussex, le prince William et sa femme Kate Middleton ont naturellement été acclamés. La mère de George, Charlotte et Louis était tout simplement renversante dans un ensemble jaune pâle chic mais sobre signé Emilia Wickstead. Le tout accessoirisé par un grand chapeau XXL dit fascinator formant un disque sur le dessus et laissant voir de motifs fleuris en dessous de chez Philip Treacy. Si la veille, le couple s'est fait volé la vedette par leurs trois enfants, cette fois-ci ces derniers n'étaient pas présents.