Kate et William, de bons parents pour George, Charlotte et Louis ? Une experte livre son verdict !

Du 2 au 5 juin dernier, le Royaume-Uni, Londres, tout particulièrement, était en fête. Le jubilé de platine d'Elizabeth II, sur le trône depuis soixante-diz ans, a tenu ses promesses en termes d'émotion. Non seulement, la souveraine a fait des apparitions surprises pour rassurer le peuple britannique sur son état de santé - malgré quelques frayeurs en cours de route - mais la plus jeune descendance a aussi fait son spectacle. Voir le prince Louis, petit dernier de Kate Middleton et du prince William, enchaîner les mimiques, les grimaces, les bouderies et les brins de conversation avec son arrière-grand-mère ont fait de lui la véritable star de l'événement. Et il n'y a pas que sur le balcon de Buckingham Palace pendant Trooping the Colour que le prince Louis a fait des siennes.

En calèche ou dans les tribunes d'un spectacle, le frère du prince George et de la princesse Charlotte n'a cessé de faire parler de lui. Quand il n'agaçait pas sa soeur avec ses saluts à la foule le tout premier jour du jubilé, c'est sa maman, duchesse de Cambridge, qui faisait les frais d'un petit garçon turbulent. Mais loin de choquer les Anglais, le prince Louis a conquis tout un monde. Ses parents aussi, par la même occasion.

Selon Jennie Bond, experte de la famille royale sollicitée par le magazine Okay !, Kate Middleton et le prince William sont des parents parfaits à leur manière. Malgré le protocole très strict et ancestral qu'imposent la monarchie britannique et le statut de membres actifs de la famille royale, le duc et la duchesse de Cambridge ont à coeur d'éduquer leurs enfants de la plus moderne des manières. Et ils réussissent haut la main cette mission en misant tout sur l'intelligence émotionnelle. Cela s'est d'ailleurs vu lors du jubilé.

Aux moments les plus critiques traversés avec leurs enfants, Kate Middleton et le prince William ont accordé le temps qu'il fallait pour discuter avec eux, les rassurer et les réconforter. Et loin d'eux l'idée que le prince ne s'occupe que de ses fistons. Face à la détresse et la fatigue de la princesse Charlotte lors d'un concert, le frère d'Harry s'est rendu disponible pour elle, multipliant les gestes d'affection et d'attention à son égard et réussissant ainsi à désamorcer la potentielle crise qui pouvait découler de cet instant d'inconfort : "Ils sont des parents formidables puisqu'ils leur donnent l'éducation la plus normale possible." A défaut d'avoir la couronne pour l'instant, Kate et Will méritent une médaille.