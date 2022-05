Elizabeth II : Surprise ! Un nouveau bébé baptisé en secret dans la famille royale

La princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont encore une fois joué les petits cachotiers. Ce vendredi 29 avril, ils ont fait baptiser leur fille Sienna, née en septembre 2021, dans la chapelle du palais Saint-James de Londres. Un événement préparé dans le plus grand des secrets selon les informations révélées par le magazine Hello. Si peu de détails ont fuité concernant cette cérémonie privée, les grands-parents Sarah Ferguson et le prince Andrew et la tante, la princesse Eugenie, étaient présents pour assister à l'événement, faisant de cette date un jour encore plus joyeux qu'à l'accoutumée.

Il y a 11 ans, Kate Middleton et le prince William se mariaient à l'abbaye de Westminster à Londres, devant un parterre d'invités dont le prince Harry, le prince Philip et la reine Elizabeth II. Cette dernière n'était en revanche pas présente au baptême de Sienna pour se ménager en vue des festivités approchant pour son jubilé de platine.

Le 2 juin prochain, la souveraine fêtera ses 70 ans de règne sur le trône britannique. Un événement auquel de nombreuses personnes devraient assister mais pas le prince Harry et Meghan Markle. Selon des experts de la couronne britannique, il y a peu de chance que le duc et la duchesse de Sussex soient présents pour les célébrations, toujours pour des raisons de sécurité. Depuis le scandale du Megxit, le prince Harry exige que la sécurité de sa famille (celle de Meghan Markle et de leurs deux enfants Archie, 2 ans et Lilibet, 11 mois) soit assurée et payée par le contribuable britannique. Requête qu'Elizabeth II lui a refusée.

Le fossé s'est bien creusé depuis le départ de Meghan et Harry en Amérique. Les tentatives se font nombreuses pour rétablir le contact. Kate Middleton avait joué les entremetteuses entre Harry et William aux obsèques du prince Philip et récemment, Harry et Meghan ont rendu visite à la reine et eu une petite discussion avec le prince Charles, plutôt fâché depuis l'interview accordée par son fils et sa belle-fille à Oprah Winfrey. Le duc de Sussex peut néanmoins encore compter sur le soutien de ses cousines, dont Beatrice. Loin des yeux mais pour certains, toujours près du coeur !