Beatrice et Eugenie d'York avec leurs maris : voyage en Grèce pour un magnifique mariage royal

Pour rappel, la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi avaientt annoncé la naissance de leur fille le 1er octobre 2021 sur les réseaux sociaux. Comblés, ils avaient révélé le prénom de la petite fille : Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Référence aux origines italiennes du père, les heureux parents ont également choisi un prénom en S pour rendre hommage à Sarah Ferguson.

"Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Notre vie ensemble vient juste de commencer et je suis impatient de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent. Je me sens si aimant et reconnaissant envers ma femme, mon bébé Sienna et Wolfie [le fils d'Edoardo Mapelli Mozzi né d'une précédente relation ndlr]. Ce sont des jours que je ne veux jamais oublier Cette semaine, un ami m'a dit la plus jolie chose... Qu'avec chaque nouvel enfant, un nouveau coeur grandit. Un grand merci aux sages-femmes et l'incroyable équipe du Chelsea and Westminster Hospital", avait commenté Edoardo Mapelli Mozzi en légende d'un cliché craquant dévoilant les petits pieds du bébé.

Pour rappel, Philippos de Grèce doit son nom à son célèbre cousin et parrain, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le mari de la reine Elizabeth II. La princesse Diana était sa marraine, de même que l'ex-roi Juan Carlos d'Espagne est son parrain. De son côté, la Suissesse Nina Flohr est une riche héritière, fille unique du milliardaire Thomas Flohr, fondateur de la compagnie aérienne de jets privés VistaJet.