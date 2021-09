Beatrice d'York maman : pourquoi le prénom de son bébé est-il toujours un secret ?

Le suspense reste entier ! Dix jours après avoir accueilli leur premier enfant, une petite fille, Beatrice d'York et son époux Edoardo Mapelli Mozzi n'ont toujours pas levé le voile sur le prénom de leur baby girl. Comment expliquer un si long silence, quand on sait que Kate Middleton et le prince William ont en général mis deux jours à révéler le prénom de leurs trois enfants (George, 8 ans, Charlotte, 6 ans, et Louis, 3 ans) et quand on sait aussi que les nombreux admirateurs de la famille royale britannique n'attendent qu'une chose : savoir quel doux nom a choisi la princesse Beatrice.

Comme le rappelle Hello !, la fille de 33 ans de Sarah Ferguson et du prince Andrew ne travaille pas pour la famille royale britannique, contrairement à Kate Middleton et au prince William. Une différence qui fait toute la différence et permet donc à Beatrice d'York de pouvoir prendre son temps pour annoncer officiellement le prénom de sa fille. En travaillant en tant que que vice-présidente des partenariats et de la stratégie au sein de l'entreprise Afiniti (multinationale américaine de données et de logiciels), Beatrice d'York appartient ainsi à la sphère privée et échappe à toute pression.

La princesse Eugenie, petite soeur de Beatrice, avait pris onze jours pour révéler le prénom de son fils né le 9 février dernier au Portland Hospital de Londres. Eugenie d'York et son époux Jack Brooksbank (qu'elle a épousé en 2008) ont choisi de rendre hommage au prince Philip (décédé en avril dernier) en donnant le nom d'August Philip Hawke Brooksbank à leur fils.

Dans l'attente de la grande révélation, les nombreux admirateurs de la famille royale doivent donc, pour le moment, se contenter des quelques mots transmis par la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi le 20 septembre dernier, lors de l'annonce de la naissance de leur premier enfant survenue deux jours plus tôt. "Tellement ravis de partager la nouvelle de l'arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres. Merci à l'équipe de sages-femmes et à tout le monde à l'hôpital pour leurs merveilleux soins", avait fait savoir le couple sur Twitter.