Phílippos de Grèce et Nina Flohr mariés : cérémonie en grande pompe pour leur union religieuse

Une fois de plus, le prince Phílippos de Grèce et son épouse, Nina Flor, se sont unis par les liens du mariage. Après s'être dit "oui" une première fois, le 12 décembre 2020 à la mairie de Saint-Mortiz en Suisse, les deux amoureux ont une nouvelle fois sceller leur amour au cours d'une énième cérémonie.

Quelques mois seulement après avoir organisé un mariage civil dans les terres natales de la belle Suissesse, le prince Phílippos de Grèce et Nina Flohr se sont, cette fois, mariés dans la cathédrale de l'Annonciation, située à Athènes, ce samedi 23 octobre. Un événement très attendu par les citoyens grecs puisqu'ils ont été nombreux à faire le déplacement afin d'apercevoir la belle Nina Flohr à son arrivée à l'église. Habillée d'une somptueuse robe de mariée, marquant parfaitement sa taille et possédant une longue traîne, cette dernière est apparue radieuse aux côtés de son père qui a pris le soin de l'escorter jusqu'à l'autel.

Un mariage impacté par les mesures sanitaires

Leur précédent mariage a d'ailleurs dû se tenir en petit comité suite aux nombreuses contraintes sanitaires imposées dans les terres Helvétiques. À l'époque, seuls deux convives ont eu l'honneur d'assister à leur discrète union. À savoir leurs pères respectifs : l'ancien roi Constantin II, et le père de la Nina Flohr, le riche homme d'affaires M. Thomas Flohr. Les mesures mises en place précédemment autorisaient les mariages à condition de ne rassembler que cinq personnes, officiant et mariés compris. Fort heureusement cette fois, c'est aux yeux de tous et avec beaucoup de joie que le filleul de Lady Diana et la fille unique du riche homme d'affaires ont pu convier les membres de leurs familles respectives.

Fiancés durant l'été 2020, c'est le bureau de l'ancien roi qui avait d'ailleurs annoncé leur fiançailles en septembre 2020. "Leurs majestés le roi Constantin et la reine Anne-Marie sont ravis d'annoncer les fiançailles de leur plus jeune fils, le prince Philippos, avec Nina Nastassja Flohr, fille de Thomas Flohr et Katharina Flohr. Nina et Philippos se sont fiancés sur l'île d'Ithaque, en Grèce, plus tôt cet été", pouvait-on lire.