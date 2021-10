Eugenie d'York fête ses 3 ans de mariage : photo inédite de la grande soirée à Windsor

Trois ans déjà ! Le 12 octobre 2021, la princesse Eugenie a célébré ses trois ans de mariage avec Jack Brooksbank. Membre de la famille royale britannique le plus actif sur les réseaux sociaux, la Britannique de 31 ans s'est saisie de son compte Instagram pour fêter ses noces de froment. L'occasion pour elle de dévoiler une photo inédite de la fête.

"Joyeux anniversaire mon amour... 3 ans aujourd'hui !", Eugenie d'York a-t-elle écrit en légende de sa publication. A l'image, la princesse et son mari apparaissent l'un contre l'autre en pleine danse. Un cliché très certainement pris lors de la soirée de leur mariage célébrée au Royal Lodge de Windsor, la résidence officielle du prince Andrew, le père de la mariée. Pour cette réception, la princesse Eugenie était vêtue d'une robe en soie nude signée de son ami Zac Posen. Déjà pour son premier et son deuxième anniversaire de mariage, la petite soeur de la princesse Beatrice avait dévoilé quelques photos souvenirs inédites de ses noces.

Plus tôt ce 12 octobre 2018, le couple s'était uni en grande pompe à la chapelle St George de Windsor, là où le prince Harry et Meghan Markle s'étaient déjà mariés cinq mois plus tôt. Toute la famille royale était réunie pour ces noces grandioses, y compris la reine Elizabeth. Pour la cérémonie religieuse, la princesse Eugenie avait enfilé une robe de mariée créée sur-mesure par Peter Pilotto, laissant voir la large cicatrice qui orne son dos depuis l'adolescence. La fille du décrié prince Andrew et Sarah Ferguson avait complété sa tenue d'une magnifique tiare prêtée par la reine : le modèle Greville Emerald Kokoshnik.