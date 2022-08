Kate et William : La nouvelle école de leurs enfants dévoilée, un établissement de luxe aux tarifs exorbitants !

C'est le grand bouleversement à la rentrée pour la famille royale : après y avoir habité pendant de nombreuses années, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans) vont quitter le Palais de Kensington pour un cottage à la campagne, qui leur permettra de se rapprocher d'Elizabeth II et de s'éloigner un peu de Londres. Dans cette maison de 4 chambres, ils devraient être plus entre eux, un choix qui leur convient parfaitement.

Mais ce gros changement implique une difficulté pour les enfants : ceux-ci sont obligés de changer d'école et de quitter Thomas's Battersea School, où ils allaient depuis leurs premières années. Un petit déchirement qu'ils devraient vite oublier : leur prochaine école semble de grande qualité ! La Lambrook School est en effet un pensionnat privé, où les enfants pourront bénéficier d'un cadre bucolique et de très nombreux terrains de sport.

De plus, le système de l'école est très particulier : les enfants peuvent rentrer chez eux le soir, ce que feront normalement l'adorable Charlotte et ses deux frères, mais également rester une nuit de temps à autre, lorsque leurs parents en auront besoin. Un véritable avantage pour le Prince William et sa femme, qui partent régulièrement en voyage ou en mission pour la couronne.

Les enfants devraient rapidement s'y adapter, eux qui ont fait beaucoup d'école à la maison ces derniers temps en raison de la pandémie. Le terrible petit Louis, quant à lui, vivra en septembre sa première rentrée : en 2021, il était rentré à la crèche mais n'avait pas pu y aller autant que prévu, toujours à cause du Covid-19. Et avec son caractère de feu, on est pressés de voir ça !

En revanche, les finances de leurs parents s'y feront peut-être moins vite ! La nouvelle école est en effet absolument hors de prix : pour chaque enfant, elle leur coûtera environ 7000 livres par trimestre, un prix énorme auquel il faut ajouter près de 2000 livres pour la partie internat... Les cours ont intérêt d'être de qualité, on vous le garantit !

En attendant, les trois enfants profitent de leurs vacances, ce qui n'a pas empêché la princesse Charlotte de briller pour la première fois en solo auprès de ses parents : c'est d'abord avec son père qu'elle a fait une petite vidéo pour encourager les joueuses de l'équipe d'Angleterre, vainqueurs de l'Euro dimanche dernier. Et après son frère à Wimbledon, c'est elle qui a accompagné le couple aux Jeux du Commowealth ce mardi. Avec ses nattes, elle était absolument adorable !