Kate Middleton : Gros malaise à l'école de George et Charlotte, les parents d'élèves furieux !

A quelques jours du jubilé de la Reine, voilà une nouvelle peu reluisante pour la famille royale britannique ! Les plaintes s'intensifient autour des gardes du corps des enfants de Kate Middleton et du Prince William qui abuseraient de leur pouvoir lorsqu'ils déposent les enfants du couple à l'école, de sorte qu'ils rendent la vie impossible aux autres parents d'élèves !

Le service de sécurité du prince et de la princesse n'est plus en odeur de sainteté dans l'école de Battersea du sud de Londres, où sont scolarisés George (8 ans) et Charlotte (7 ans). Une école on ne peut plus prestigieuse où l'inscription coûte pas moins de 24 000 livres sterling par an (28 000 euros). De quoi rendre furieux les parents quand ils sentent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Ces derniers en sont donc venus à exprimer leur colère et leur mécontentement.

D'après les plaintes, les gardes du corps encombrent les trottoirs avec leur voiture, empêchant l'accès à l'établissement à certains véhicules mais aussi aux fauteuils roulants comme l'a décrit un des parents d'élèves. "Ils se garent régulièrement de manière à bloquer le trottoir, ce qui oblige les piétons à sortir sur la route pour passer. Je ne sais pas comment les utilisateurs de fauteuils roulants parviennent à traverser. C'est un vrai cauchemar !" s'est confié un parent sur le site de l'école.

Autre incident, des plaignants se sont également directement adressé aux gardes du corps, leur demandant de couper les moteurs de leurs voitures hybrides lorsqu'ils déposent les enfants du couple princier. Une requête refusée sous prétexte que les voitures devaient recharger leur batterie de cette manière. Une situation qui agace de plus en plus les riverains, employés et parents. "Je pense personnellement que la famille royale ne doit pas être au courant de ces agissements et devrait être alertée", a déclaré un autre plaignant. Jusqu'ici, aucune réaction n'est venue en provenance de Kensington Palace.