Charlotte de Cambridge trop mignonne : grimaces, stupeur et excitation avec Kate et William !

Les vacances sont sportives pour la famille royale britannique. Kate Middleton et son époux le prince William, en tout cas, s'en donnent à coeur joie. Après avoir applaudi l'équipe de Grande-Bretagne, les 30 et 31 juillet dernier durant la course du Great Britain Sail Grand Prix puis avoir rencontré les Lionesses, les footballeuses qui représentent l'Angleterre à l'Euro 2022, le voyage continue. Le mardi 2 août 2022, la duchesse et le duc de Cambridge se sont effectivement rendus à Birmingham pour assister aux Commonwealth Games, où ils ont croisé le prince Edward, Sophie Rhys-Jones et leurs enfants, James et Louise Mountbatten-Windsor.

Chaque année, les Commonwealth Games réunissent les meilleurs sportifs des nations membres du Commonwealth afin qu'ils s'affrontent dans une compétition multisports - qui prend place cette année du 28 juillet au 8 août 2022. Pour s'amuser encore un peu plus que prévu, Kate Middleton et le prince Harry avaient amené, avec eux, la petite princesse Charlotte, 7 ans, lors d'un challenge de natation. Mère et fille s'étaient mises sur leurs trente-et-un : blanche immaculée, la duchesse avait opté pour un ensemble pantalon veste très chic signé Alexander McQueen et des talons taupes Camilla Elphick. Adorable supporter, très enthousiaste, Charlotte avait quant à elle enfilé une robe à rayures, dotée d'un col Claudine, Rachel Riley.

Elle est vraiment bonne en tir au but

Il n'est pas très étonnant de voir Charlotte de Cambridge se démener ainsi en tribunes, hurler et rire aux éclats. Digne descendante de ses parents, la petite fille est grande fan de sport... et tout particulièrement de football ! Le prince William - qui a lui même pratiqué la natation, le basket-ball, le tir au pigeon d'argile, le cross-country et le water-polo - l'avait expliqué récemment alors qu'il rendait visite à l'équipe féminine d'Angleterre à St George's Park. "Charlotte veut que je vous dise qu'elle est vraiment bonne en tir au but, confiait-il avec beaucoup de malice. Elle m'a dit : 'S'il-te-plaît, est-ce que tu peux le leur dire !' et j'ai dit 'Ok, je m'en charge'. C'est une star en devenir !" Il est donc fort à parier que l'on verra, de plus en plus, la jeune souveraine assister à ce genre d'évènements !