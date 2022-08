Diaporama : Charlotte de Cambridge trop mignonne : grimaces, stupeur et excitation avec Kate et William !

21 / 31

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge encouragent l'équipe de natation lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022.

Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, accompanied by their daughter, Princess Charlotte, attending the Commonwealth Games 2022 in Birmingham. They are attending the pool to cheer on the swimmers. August 2nd, 2022.