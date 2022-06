Kate Middleton et le prince William : Leur prochaine maison hantée par un ancien secret de famille...

C'est une charmante maison, à quelques encablures à peine du palais de la reine Elizabeth, qui accueillera le prince William et toute sa famille à partir de la rentrée : ceux-ci ont en effet pris la décision de quitter Londres pour se rapprocher de la souveraine en habitant à Adelaide Cottage, à Windsor. Plus de grands couloirs mal chauffés ou de pièces inhabitées : cette fois-ci, la famille aura juste la place nécessaire, avec quatre chambres et une surface habitable correcte.

Mais cette maison, qui appartient à la famille royale depuis 1941, a une très longue histoire et a notamment abrité les amours d'un couple secret dans les années 50, alors que la soeur de la reine Elizabeth, Margaret, était encore très jeune et non mariée. En effet, celle-ci était tombée amoureuse, à l'époque, de l'écuyer de son père, le roi Georges VI, nommé Peter Townsend.

Marié, celui-ci était plus vieux mais avait été logé dans la maison jusqu'en 1952 (l'année de la mort du roi) et y aurait commencé une liaison avec la jeune princesse. Quelques années plus tard, alors qu'il venait de divorcer, Peter Townsend avait demandé la main de la jeune femme. Une union refusée par l'Eglise anglicane et par la reine Elizabeth elle-même, en raison du passé et de la première famille du jeune homme.

Les deux amants maudits se séparent donc quelques années plus tard, la princesse expliquant qu'elle doit rompre en raison de ses "devoirs envers son pays". Elle finit par retrouver l'amour avec le photographe Antony Armstrong-Jones, qui sera le père de ses deux enfants, David et Sarah (nés en 1961 et 1964). Princesse "rebelle", elle sera plus attirée par la jet-set que par la couronne et finira par divorcer en 1978. Elle est finalement décédée en 2002, le corps fatiguée de tous ses excès d'alcool et de cigarettes.

C'est donc avec l'esprit de cette princesse rebelle et de son amant que le prince William et Kate Middleton vont cohabiter dans leur nouvelle maison. Mais pas d'inquiétude pour eux puisqu'ils sont déjà en train d'y prévoir cette nouvelle vie : les enfants seraient déjà presque inscrits dans leur nouvelle école à Windsor et quitteront donc l'école de Battersea où ils étudiaient depuis le début de leur scolarité.