Elizabeth II : Son petit-neveu canon Arthur Chatto va rejoindre les Royal Marines !

C'est au tour du petit-neveu de la reine de tenter sa chance au sein des Royal Marines. A en croire les informations du Sun publiées le 30 août 2021, Arthur Chatto, le fils de Lady Sarah Chatto et petit-fils de la princesse Margaret, vient d'être accepté pour une formation d'officier d'un an. Le jeune Britannique de 22 ans, installé à Édimbourg, aurait récemment annoncé la bonne nouvelle à Elizabeth II.

Ce mois d'août, Arthur Chatto a rejoint la famille royale au château de Balmoral, où le clan passe traditionnellement ses congés d'été. "Il a tout raconté à la reine et elle est contente et fière. Le prince Edward a été d'un grand soutien", a rapporté une source du tabloïd. Son oncle le comte de Wessex suit de près ces débuts militaires puisqu'il a lui-même suivi cette formation à la fin des années 1980, sans toutefois aller jusqu'au bout. S'il vient à bout de cette formation exigeante, Arthur Chatto deviendra le premier membre de la famille royale à rejoindre les Royal Marines.

La famille royale britannique est intimement liée aux forces armées puisque la reine est à leur tête. Naturellement, plusieurs de ses héritiers occupent (ou ont occupé) des fonctions militaires : le prince Charles et ses fils, les princes William et Harry, de même que le décrié prince Andrew... La carrière d'Arthur Chatto rappelle d'ailleurs le parcours de son cousin Harry : tous deux ont été scolarisés au prestigieux Eton College avant de se lancer dans une formation militaire. A la suite du prince Philip, le prince Harry a même été le Captain General des Royal Marines, avant qu'il ne soit contraint de quitter sa fonction, suite à son départ de la Firme.

Fini les posts Insta torse nu...

Le jeune homme semble quant à lui très motivé par cette nouvelle expérience militaire. Le séduisant britannique aurait profité de son séjour à Balmoral pour faire une randonnée de plus de 30 kilomètres dans les montagnes écossaises et camper à la belle étoile. Cet ancien étudiant en histoire de l'art à l'Université d'Édimbourg, également coach sportif à mi-temps, avait déjà fait preuve de détermination - et de biceps - l'été dernier, en effectuant un tour de l'Angleterre à la rame.

Le beau brun est décidément la personnalité royale à suivre. Malheureusement, celui qui est 29e dans l'ordre du succession au trône a supprimé le compte Instagram sur lequel il rencontrait un joli succès avec son physique tout en muscles et son sourire digne d'une publicité Colgate (voir diaporama). Difficile donc de savoir s'il partage toujours la vie de sa petite-amie Lizzie Friend...