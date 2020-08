Elizabeth II : Son petit-neveu canon Arthur Chatto a réussi un bel exploit

Il est le petit-fils de la princesse Margaret et donc, le petit-neveu de la reine Elizabeth II : à 21 ans, Arthur Chatto a tout de l'héritier à suivre. En plus d'être étudiant en histoire de l'art à l'Université d'Édimbourg, le jeune Britannique à la fibre musicale, il aime les animaux, les voyages et pratique le sport à haut niveau. Le beau brun tout musclé fait aujourd'hui la fierté de la famille royale puisqu'il vient de réussir un exploit et ce, pour la bonne cause : le tour de l'Angleterre à la rame.

Le 16 août 2020, avec ses trois coéquipiers, Arthur Chatto est arrivé aux docks de St Katharine, devant la Tour de Londres, d'où ils étaient partis le 5 juillet dernier. En 42 jours de traversée, la fine équipe de quatre copains a parcouru plus de 3200 kilomètres et récolté ainsi près de 24000 euros qui seront reversés à la Croix-Rouge britannique et l'organisation Just One Ocean, qui oeuvre en faveur de la protection des océans. Un exploit que les quatre rameurs, les plus jeunes à réussir ce challenge, ont célébré en sautant joyeusement dans la Tamise. Lors de son arrivée dans la capitale, Arthur Chatto a été applaudi par ses proches : ses parents Lady Sarah Chatto et Daniel Chatto, son frère Samuel (24 ans) et sa petite-amie Lizzie Friend, également étudiante à l'Université d'Édimbourg.