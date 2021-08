Elizabeth II en vacances : pique-nique en famille dans un lieu si symbolique

Tant bien que mal, Elizabeth II arrive à profiter de ses vacances en Ecosse. Comme elle le fait chaque année, la souveraine a pris ses quartiers d'été dans son cher château de Balmoral. Arrivée fin juillet, elle a depuis été rejointe par plusieurs membres de la famille royale. Lundi, c'est accompagnée de ses arrière-petits-enfants qu'elle aurait profité d'un pique-nique dans un lieu qui lui est cher.

Le 24 août 2021, le biographe royal Richard Eden a en effet affirmé dans le Daily Mail qu'Elizabeth II avait pris part à un pique-nique à Glen Muick, un de ses endroits préférés près du domaine de Balmoral. La souveraine de 95 ans était entourée de plusieurs enfants : il pourrait s'agir des filles de Peter Phillips (Savannah et Isla, 10 et 9 ans) ou de celles de sa soeur Zara Tindall (Mia et Lena, 7 et 3 ans, qui a également un fils, Lucas, 5 mois). Le choix de cet emplacement pour pique-niquer est loin d'être anodin puisque la reine affectionne particulièrement les environs de Glen Muick. Elle a d'ailleurs baptisé l'un de ses jeunes corgis Muick !

Si elle continue de s'y rendre avec ses arrière-petits-enfants, Elizabeth II avait pour habitude de s'y ressourcer en compagnie de son défunt mari le prince Philip. Ces vacances d'été à Balmoral sont d'ailleurs les toutes premières depuis le décès du duc d'Edimbourg, survenu en avril dernier. Peu après sa disparition, une rare photo personnelle datant de 2003, montrant le couple sur les hauteurs de Coyles of Muick, avait été dévoilée sur les réseaux sociaux.