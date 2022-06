Diaporama : Kate Middleton et le prince William : Leur prochaine maison hantée par un ancien secret de famille...

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade de clôture de festivités du jubilé de la reine à Londres le 5 juin 2022.

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et la princesse Charlotte, le prince George, le prince William, duc de Cambridge, Zara Phillips Tindall, Boris Johnson et sa femme Carrie - La famille royale d'Angleterre au concert du jubilé de platine de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham à Londres. Le 4 juin 2022

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc Cambridge, et leurs enfants, la princesse Charlotte et le prince George - Le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants, en visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022