David Linley, comte de Snowdon : divorce surprise du neveu de la reine

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la famille royale d'Angleterre. Comme l'a rapporté la BBC le 17 février 2020, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, divorce de son épouse Serena Stanhope après vingt-six ans de mariage. Une nouvelle qui attristerait sa tante, la reine Elizabeth II. Pour rappel, celui qui se fait aussi appeler David Linley est le fils de la princesse Margaret et du photographe Antony Armstrong-Jones.

Dans un communiqué publié lundi, un porte-parole du couple a affirmé : "Le comte et la comtesse de Snowdon ont convenu à l'amiable que leur mariage avait pris fin et qu'ils allaient divorcer. Ils demandent à la presse de respecter leur intimité et celle de leur famille." Ensemble, ils ont eu deux enfants : Charles, né en 1999, et Margarita, née en 2002. À en croire des sources du Daily Mail, le travail de David Armstrong-Jones, 58 ans, l'aurait trop accaparé à l'étranger. Véritable businessman sous le nom de David Linley, il est à la tête de la société Linley's qui fabrique des accessoires et des objets de décoration d'intérieur hauts de gamme.

Cette nouvelle survient une semaine seulement après l'annonce du divorce du premier petit-fils de la reine, Peter Phillips, et de son épouse Autumn, mariés depuis 2008. Ces derniers mois ont été éprouvants pour Elizabeth II puisqu'en plus de ces ruptures successives, elle a dû faire face à la prise de distances du prince Harry et Meghan Markle, mais également aux accusations d'agressions sexuelles visant son fils le prince Andrew, aujourd'hui retiré de la vie publique.