Kate Middleton et William : la nouvelle maison des Cambridge révélée, gros changement pour les enfants

Kate Middleton et le prince William s'apprêtent à emménager dans leur nouvelle maison, cet été. Les Cambridge vont ainsi quitter Kensington avec leurs trois enfants, pour s'offrir une nouvelle vie dans le domaine de Windsor. George, l'espiègle Charlotte et le turbulent petit Louis vont ainsi découvrir les joies de l'ouest de Londres, à Adelaide Cottage dans le Berkshire, et seront ainsi plus proches de leur arrière-grand-mère la reine. La nouvelle maison de Kate et William propose quatre chambres, elle a été reconstruite en 1831 et se situe à quelques pas de la chapelle St George et du château de Windsor, comme révélé par le DailyMail.

Cette demeure appartient au domaine royal de 265 hectares dans le Berkshire. "La reine a besoin de plus de personnes comme William autour d'elle, a commenté Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine. Elle est très souvent seule en dehors du personnel et sera donc ravie William, Kate et ses trois arrière-petits-enfants seront à dix minutes de là." Une raison de plus pour Kate Middleton et le prince William de choisir cette maison. Depuis que la reine Elizabeth II rencontre quelques soucis de santé, qui entraînent chez elle des problèmes de mobilité, il est important que des membres de la famille royale ne soient pas si loin d'elle.

Changement de vie pour George, Charlotte et Louis

Pour les enfants Cambridge, cet emménagement entraîne néanmoins un grand changement de vie. En effet, George, Charlotte et Louis vont quitter leur école Thomas's Battersea – où la princesse Charlotte était privée de meilleure amie. Ils démarreront le prochain nouveau trimestre scolaire dans une école plus proche de leur nouvelle maison. S'ils ont choisi cette demeure plutôt qu'une autre c'est aussi dans un souci de simplicité, comme l'a assuré une source proche à The Sun. "Kate et William tenaient beaucoup à une maison modeste pour commencer leur nouvelle vie à Windsor", leur a-t-on fait savoir, à propos d'Adelaide Cottage, une maison de quatre chambres. Ils n'ont pas besoin de plus car ils n'ont pas de personnel à domicile.

Pourquoi cette nouvelle maison fait leur bonheur

Le souhait de Kate Middleton et du prince William était simplement de trouver une maison agréable, à proximité d'une école et de la demeure de la reine. "Ils étaient catégoriques sur le fait qu'ils ne voulaient rien de trop voyant ou quoi que ce soit qui ait besoin d'être rénové ou d'une sécurité supplémentaire pour ne pas être un fardeau pour le contribuable", précise la même source. Adelaide Cottage ne nécessite d'ailleurs pas de rénovation coûteuse ni d'une quelconque installation d'un dispositif de sécurité supplémentaire.